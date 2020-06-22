Seydişehir'de ilaçlama çalışmaları sürüyor Seydişehir Belediyesi ekipleri, uçkunla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Seydişehir Belediyesi ekipleri, uçkunla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri ilçe genelinde ana arter cadde ve sokaklar olmak üzere yürüttükleri çalışmalarında karasinek ve sivrisinek başta olmak üzere diğer uçkun zararlılarına karşı ilaçlama hizmetlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin uçkunla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına gece-gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Başkan Tutal, "Bahar aylarında larva, karasinek ve sivrisinekle mücadelesiyle başlayan ilaçlama çalışmalarımız, uçkun ilaçlama çalışmaları ile devam ediyor. İlçe merkezimizde her akşam periyodik olarak 18.00-02.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarımız yapılmaktadır." dedi.

Haşereyle mücadelede vatandaşlara da önemli görev düştüğünü ifade eden Tutal, ilçe sakinlerinden gıda artıklarını mutlaka poşetleyerek atmalarını, çevre temizliğine dikkat etmelerini ve evsel atıklarını çöp konteynırlarına koyarak açıkta bırakmamalarını istedi.

Kaynak: AA