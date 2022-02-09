Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emre Tüfekçi idaresindeki 42 ZG 550 plakalı otomobil, Seydişehir - Taraşçı kara yolundaki Dörtyol kavşağında, Ahmet Baldan'ın kullandığı 42 K 3663 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan Rümeysa Tüfekçi ile Seyhan Baldan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Otomobil, Taraşçı, Konya, Güncel, Haberler

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