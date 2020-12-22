Seydişehir'de iki okula "kalite etiketi" verildi
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Seydişehir'de iki okula "kalite etiketi" verildi

22.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:44
Seydişehir'de iki okula

Seydişehir'in Taraşçı Mahallesinde bulunan Taraşçı İlkokulu ve Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokuluna, katıldığı eTwinning projeleriyle ulusal kalite etiketi verildi.

Seydişehir'in Taraşçı Mahallesinde bulunan Taraşçı İlkokulu ve Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokuluna, katıldığı eTwinning projeleriyle ulusal kalite etiketi verildi.

Proje çalışmalarında dolayı okul idarecileri ve öğrencilerini kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, "İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için yürütülen eTwinning projeleri kapsamında okullumuz öğretmen ve öğrencileri 'Kalite Etiketi' almaya hak kazanmışlardır. Tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aydın Erdoğan, "Öncelikle proje çalışmalarında desteklerini esirgemeyen idarecilerimizi, proje çalışmalarını yürüten öğretmenlerimizi ve emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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