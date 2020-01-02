Seydişehir'de "Haydi Bil Bakalım" Yarışması
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "Haydi Bil Bakalım" Yarışması'nın finali yapıldı.
02.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:34
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "Haydi Bil Bakalım" Yarışması'nın finali yapıldı.
İlçede 15 ortaokulun katıldığı yarışmanın finalinde, Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu ile Gazi Ortaokulu yarıştı.
Yarışmayı kazanan Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu, ilçeyi Konya'daki finallerde temsil etmeye hak kazandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, okullara başarılar diledi.
Kaynak: AA