Seydişehir'de haşhaş alımları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seydişehir'de haşhaş alımları başladı

Seydişehir'de haşhaş alımları başladı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beyşehir Ajans Amirliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beyşehir Ajans Amirliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başlandı.

Seydişehir merkezinde ve kırsalında haşhaş üretimi yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini TMO Beyşehir Ajans Amirliğine teslim etmeye başladı.

Bahçelievler Mahallesi çıkışında oluşturulan TMO alım merkezinde üreticilerin haşhaşlarını teslim etmek için zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu ve haşhaş kapsüllerinin baş alım fiyatının 5 lira olduğu öğrenildi.

Morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsüllerinin alım fiyatların uzun yıllardır aynı olduğunu kaydeden haşhaş üreticileri, "Bu yıl biraz daha fiyatlarda zam bekliyorduk. Maalesef önceki yıldaki fiyatlarla alım yapılıyor. Girdi maliyetleri çok yüksek ama yine de üretimden ve TMO hizmetlerinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

TMO, hafta sonu da dahil olmak üzere alımlarının devam edeceğini bildirdi.

Seydişehir'de haşhaş alımları başladı
Seydişehir'de haşhaş alımları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı
Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Haluk Levent Bergüzar Korel Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Caner Erkin Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seydişehir'de haşhaş alımları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:09:54. #1.15#

title