Seydişehir'de güvenlik toplantısı yapıldı
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Seydişehir'de güvenlik toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de güvenlik toplantısı yapıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde güvenlik toplantısı düzenlendi.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Aydın Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Narkotik Suçlar Grup Amirliği'nin çalışmaları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen hizmetler, faaliyetler ve Seydişehir'in genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetler ele alındı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir, salgınla mücadele döneminde gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat canla başla çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize amirlerimize, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında görev alan arkadaşlarımıza göstermiş oldukları özveri ve gayretlerinden dolayı teşekkür eder, sağlık ve huzur dilerim."

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yusuf Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürü Yunus Uyar, Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Nafi Sürel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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