Seydişehir'de gıda maddesi taşıyan tır devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seydişehir'de gıda maddesi taşıyan tır devrildi

28.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:20
Seydişehir'de gıda maddesi taşıyan tır devrildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gıda maddesi taşıyan tır, buzlanma nedeniyle devrildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gıda maddesi taşıyan tır, buzlanma nedeniyle devrildi.

Hacıseyitali Mahallesi Seyidharun Bulvarında, Süleyman Aslan idaresindeki 27 BBD 65 plakalı tır buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tır vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Engin Akyürek Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seydişehir'de gıda maddesi taşıyan tır devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 09:20:36. #1.16#
title