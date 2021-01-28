Seydişehir'de gıda maddesi taşıyan tır devrildi
28.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:20
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gıda maddesi taşıyan tır, buzlanma nedeniyle devrildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gıda maddesi taşıyan tır, buzlanma nedeniyle devrildi.
Hacıseyitali Mahallesi Seyidharun Bulvarında, Süleyman Aslan idaresindeki 27 BBD 65 plakalı tır buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tır vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun