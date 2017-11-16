Seydişehir'de Futbol Turnuvası Ödül Töreni

Seydişehir'de, ortaokul ve liselerarası futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen futbol turnuvalarında, dereceye giren okul takımları ödüllendirildi.



Karakavak Mahallesi futbol sahasında gerçekleşen törende, genç erkekler, yıldız erkekler ve küçük erkekler kategorilerinde ilk üç sıraya giren okul takımlarına kupa ödüllerini, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve diğer protokol üyeleri verdi.