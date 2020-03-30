Seydişehir'de emniyet güçlerinin yollarda koranavirüs denetimleri
Konya'da Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Seydişehir Antalya yolunun Marangozlar kavşağında denetim yapılıyor.
Konya'da Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Seydişehir Antalya yolunun Marangozlar kavşağında denetim yapılıyor.
Seydişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seydişehir ilçe Jandarma ekipleri dönüşümlü olarak 24 saat boyunca ilçenin giriş ve çıkışlarında denetim noktası oluşturdu.
Polis ve jandarma ekiplerinin durdurdukları şehirler arası otobüslerde yolcuların "Seyahat İzin Belgesini" kontrol ederken Antalya-Konya kara yolu üzerinde özel aracıyla seyahat edenleri evde kalmaları konusunda uyarıyor.
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Kaynak: AA