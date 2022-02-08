Seydişehir'de elektrik direklerine çarpan pikaptaki kişi yaralandı
AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikapın elektrik direklerine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikapın elektrik direklerine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
İlhan Kandemir idaresindeki 42 K 9246 plakalı pikap, Yeni Oto Sanayi'nde yol kenarındaki beton elektrik direklerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçtaki Ali Demirel yaralandı.
Demirel, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadriye Coşkun - Güncel