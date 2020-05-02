Seydişehir'de dolu etkili oldu

Seydişehir'de dolu etkili oldu Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı Antalya yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Seydişehir'de dolu etkili oldu

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı Antalya yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçede gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı Seydişehir-Antalya karayolu 7'nci kilometresi ile 11'nci kilometresi arasında öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Beyaz örtüye bürünen ve yaklaşık 6 santimetreyi bulan dolu nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Kaynak: İHA