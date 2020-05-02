Seydişehir'de dolu etkili oldu
02.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:22
Seydişehir'de dolu etkili oldu Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı Antalya yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Seydişehir'de dolu etkili oldu
KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı Antalya yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
İlçede gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı Seydişehir-Antalya karayolu 7'nci kilometresi ile 11'nci kilometresi arasında öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Beyaz örtüye bürünen ve yaklaşık 6 santimetreyi bulan dolu nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Kaynak: İHA