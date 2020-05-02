Seydişehir'de dolu etkili oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı Antalya yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı Antalya yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçede gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı Seydişehir-Antalya kara yolu 7'nci kilometresi ile 11'nci kilometresi arasında öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Beyaz örtüye bürünen ve yaklaşık 6 santimetreyi bulan dolu nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi. - KONYA

Kaynak: İHA