Seydişehir'de dilenci operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seydişehir'de dilenci operasyonu

11.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:04
Seydişehir'de dilenci operasyonu

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hürriyet Caddesi'ne ilçe dışından araçla getirilen dilencilerin bırakıldığı ihbarını alan zabıta müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonla 2 dilenci ve onlara yardımcı olan 3 kişi hakkında işlem başlattı.

Dilencilik yaptığı belirlenen kişilere ekipler tarafından idari para cezası uygulanarak, üzerindeki paralara el konuldu.

Dilenciler, tekrar araçlarına bindirilerek ilçe dışına gönderildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Hande Erçel Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seydişehir'de dilenci operasyonu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:06:29. #1.14#
title