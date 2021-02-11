Seydişehir'de dilenci operasyonu

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hürriyet Caddesi'ne ilçe dışından araçla getirilen dilencilerin bırakıldığı ihbarını alan zabıta müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonla 2 dilenci ve onlara yardımcı olan 3 kişi hakkında işlem başlattı.

Dilencilik yaptığı belirlenen kişilere ekipler tarafından idari para cezası uygulanarak, üzerindeki paralara el konuldu.

Dilenciler, tekrar araçlarına bindirilerek ilçe dışına gönderildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun