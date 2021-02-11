Seydişehir'de dilenci operasyonu
11.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:04
Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Hürriyet Caddesi'ne ilçe dışından araçla getirilen dilencilerin bırakıldığı ihbarını alan zabıta müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonla 2 dilenci ve onlara yardımcı olan 3 kişi hakkında işlem başlattı.
Dilencilik yaptığı belirlenen kişilere ekipler tarafından idari para cezası uygulanarak, üzerindeki paralara el konuldu.
Dilenciler, tekrar araçlarına bindirilerek ilçe dışına gönderildi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun