Seydişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ahmet Ö. (59) idaresindeki 06 AAH 27 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolunun 29. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ekrem Tuncer (37) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. ???????
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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