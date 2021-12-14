Seydişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Seydişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Seydişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ahmet Ö. (59) idaresindeki 06 AAH 27 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolunun 29. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ekrem Tuncer (37) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. ???????

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