Seydişehir'de "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başladı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Seydişehir ilçesinde de başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Seydişehir ilçesinde de başlatıldı.

Milli İrade Meydanında düzenlenen törene Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Ağır Ceza Reisi Mehmet Kahyaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, bazı hakim ve savcılar ile protokol üyeleri ve adliye çalışanları katıldı.

Erdoğan, "Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve yükümlülerin hayata hazırlanabilmeleri, kitap okuyarak kendilerini geliştirmeleri noktasında güzel bir proje. Biz de Seydişehir olarak el birliği ile bu kampanyaya destek olacağız." dedi.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, "Değişim, kişinin kendisiyle başlar. Bu da algıları açmak, kişisel potansiyeli artırmak, yaşama ait her şeye farklı açılardan bakabilmekle olur. Farklı bakabilmenin en iyi yolu okumaktır. Her bireyin kendi potansiyeli doğrultusunda yapabilecekleri, zincir halinde etkileşimle topluma yansır ve toplum dönüşür. Okumak, başka hayatlardan, acılardan, hatalardan, farklı fikir ve düşüncelerden haberdar olmaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri başlatılan kampanyaya kitap bağışında bulunuldu.

Kitap bağış kampanyasının Milli İrade Meydanı'nda 16 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun