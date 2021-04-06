Seydişehir'de çevre yoluna yapılacak fırın ve butik dükkanların temeli atıldı
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Seydişehir'de çevre yoluna yapılacak fırın ve butik dükkanların temeli atıldı

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de çevre yoluna yapılacak fırın ve butik dükkanların temeli atıldı

Seydişehir Belediyesi tarafından ihalesi geçtiğimiz günlerde tamamlanan "Ekmek Fırını ve Butik Dükkanlar" projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından ihalesi geçtiğimiz günlerde tamamlanan "Ekmek Fırını ve Butik Dükkanlar" projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Konya-Antalya çevre yolu üzerindeki Seydişehir Marangozlar Sanayi Kavşağı karşısında temeli atılan projenin yaz sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Tesisin temel atma töreninde konuşan ve ilçede istihdam sağlayacak hizmetlerin önemine değinen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Her yıl 5 milyonun üzerinde aracın geçtiği Antalya yolunda bugün önemli bir hizmetin temellerini atıyoruz. Bin metrekare alanda inşa edilecek yaklaşık 2 milyon lira tutarındaki projemizin temellerini birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte atıyoruz. 1 adet ekmek fırını, 1 adet kafe ve 5 adet butik dükkanlardan oluşan, şehrimiz için büyük önem taşıyan bu projemizin Seydişehir'imize, Konya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Törene katılan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan da "Belediye başkanıma ve ekibine bu tesisin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Temel atma törenine ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasi partilerin ilçe teşkilatı başkanları ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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