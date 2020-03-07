Seydişehir'de çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatıdan düşen Yakup Narcı ağır (41), yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatıdan düşen Yakup Narcı ağır (41), yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir Yeni Oto Sanayisi'ndeki işyerinin çatısından beton zemine düşen Yakup Narcı ( 41) yaralandı.
Narcı, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA