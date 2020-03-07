Seydişehir'de çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
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Seydişehir'de çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatıdan düşen Yakup Narcı ağır (41), yaralandı.

07.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:54
Seydişehir'de çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

'nın ilçesinde çatıdan düşen Yakup Narcı ağır (41), yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Seydişehir Yeni Oto Sanayisi'ndeki işyerinin çatısından beton zemine düşen Yakup Narcı ( 41) yaralandı.


Narcı, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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