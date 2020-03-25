Seydişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni atanan 12 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.
25.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:18
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni atanan 12 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan 12 çarşı ve mahalle bekçisi, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'i makamında ziyaret etti.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, "Aramıza hoş geldiniz, yeni görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.
Kaynak: AA