Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı
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Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı

Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir Belediyesine ait canlı hayvan pazarı dualarla açıldı.

Konya'nın Seydişehir Belediyesine ait canlı hayvan pazarı dualarla açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duasıyla açılan pazara gelen vatandaşlarla görüştü, bayramlarını tebrik etti.

Kurban Bayramı'nın Allah'ın kuluna yaklaşması olduğu gibi, kulun kula yaklaşması anlamını da taşıdığını ifade eden Başkan Tutal, "Müslüman'ın Müslüman ile kardeş olması noktası önemlidir. Balığın suyun kıymetini bilmediği gibi değerini anlayamadığımız o kadar güzel hasletlerimiz vardır ki bunlardan birisi de Kurban Bayramı'dır. Beraberce bayram yaptığımız, beraberce maddi ve manevi kaynaklarımız paylaştığımız anlardan birisidir. Her zaman olduğu gibi bu bayram da birlik ve beraberlik içerisinde Kurban Bayramımızı geçireceğiz. Küresel salgının olumsuzluklara rağmen pazarımızın hayırlı olmasını, bereket getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını şimdiden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Açılışa, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan, MHP ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı
Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı
Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı
Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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