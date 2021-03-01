Seydişehir'de Çaltepe'de meşe palamudu ve badem ekildi
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Seydişehir'de Çaltepe'de meşe palamudu ve badem ekildi

01.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:21
Seydişehir'de Çaltepe'de meşe palamudu ve badem ekildi

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Dernek üyeleri, Akçalar Mevkii Çaltepe bölgesinde 3 bin 500 meşe palamudu ve 700 badem tohumunu toprakla buluşturdu.

Dernek Başkanı Ali Öz, 4 yıldan bu yana doğaya meşe palamudu ve badem tohumu ettiklerini anlattı.

Doğaseverler olarak sadece doğanın güzelliklerini izlemekle yetinmediklerini, doğaya katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Öz, şunları kaydetti:

"Doğayla iç içe yaşamayı seviyoruz. Dernek üyesi arkadaşlarımızla birlikte hem spor yapıyor, hem de gittiğimiz bölgelerde doğaya meşe palamudu ve badem tohumu ekiyoruz. Ektiğimiz tohumları Seydişehir Belediyesi temin ediyor. Bu yıl Çaltepesi bölgesindeki etkinliğimize Belediye Başkanımız Mehmet Tutal da katılarak destek verdi. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doğayı koruyalım, çevre kirliliğine izin vermeyelim."

Başkan Tutal ise Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin etkinliğinin takdire şayan bir çalışma olduğunu belirterek, "Doğaya ve yeşile sahip çıktıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere yeşil bir doku ve temiz bir çevre bırakabilmek için imkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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