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Seydişehir'de çalıştırılmaya çalışılan otomobil yandı

Seydişehir'de çalıştırılmaya çalışılan otomobil yandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Erdinç Bülbül park halindeki otomobilini çalıştırmak istediği anda aracı alev aldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Erdinç Bülbül park halindeki otomobilini çalıştırmak istediği anda aracı alev aldı.

Seydişehir Belediyesi önünde bulunan alana 42 PF270 plakalı aracını park eden Erdinç Bülbül, otomobilini çalıştırmak istedi.

Aracına binen Bülbül'ün kontağı çevirmesiyle birlikte otomobilin motor bölümünden önce duman ardından alevler yükselmeye başladı.

Çevreden yangını görenler olay yerine itfaiye ekibi çağırdı.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye Amirliği ekipleri yanan aracı söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının ardından otomobilde hasar oluştu.

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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