Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali başladı
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Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali başladı

Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali başladı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bisiklet festivali başladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bisiklet festivali başladı.

Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen, toplam parkuru 154 kilometrelik mesafeden oluşan kamplı bisiklet turuna, Türkiye'nin faklı illerinden 200 bisikletçi katılıyor.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Ali Öz, bisiklet festivalinin ilk turundan önce etkinliğe katılan bisikletseverlere güzergah boyunca uymaları gereken konularda bilgi verdi.

Festivalin ilk güzergahının toplam parkurunun 64 kilometre olduğunu ifade eden Öz, "Stabilize yolda tırmanışlar var. Keyifli güzergahlarımız var. Keyif alabilmek için bir hız yarışına girmemeniz büyük önem arz ediyor. Tur güzergahı, Kuğulu Tabiat Parkı'ndan başlayıp, Gölyüzü, Susuz, Çatmakaya, Tınaztepe Mağarası, Bozkır yolu ve Kuğulu Park şeklindedir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise bisiklet festivaline katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Seydişehir'e gelerek katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Bu festivali geleneksel hale getirdiklerini belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Torosların eşsiz doğası ve manzarası eşliğinde, geleneksel hale getireceğimiz bisiklet festivali, bölgemizde ilk olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden festivalimize katılan sporcularımıza hem ilçemizi tanıtıyor, hem de festivalle ilçemizin sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulunuyoruz"

İlçedeki çeşitli güzergahlarda gerçekleştirilecek bisiklet festivali, 4 Temmuz'da sona erecek.

Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali başladı
Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali başladı
Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali başladı
Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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