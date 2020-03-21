Seydişehir'de bir tekstil firması maske üretimine başladı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iş elbiseleri diken bir tekstil imalathanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan talebi karşılamak üzere maske üretimine başlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iş elbiseleri diken bir tekstil imalathanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan talebi karşılamak üzere maske üretimine başlandı.

Karakavak Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi İbrahim Erdoğan, ürettikleri maskenin dünya standartlarında C Belgeli kumaştan imal edildiğini ve tek kullanımlık olduğunu belirterek, "Kovid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle eczaneler ve çeşitli marketlerde maske sıkıntısının çekildiğini gördük. İlçemizdeki ve şehir dışındaki talepleri karşılamak için imalatımızın ağırlığını iş elbiselerinden maske üretimine kaydırdık." dedi.

Bölgenin ihtiyacına karşılık verecek şekilde kumaş stokunun olduğunu ve ihtiyaç dahilinde vardiyalı çalışabileceklerini dile getiren Erdoğan, "Şu andaki pozisyonumuz bölgenin ihtiyacını karşılayacak durumda. Vatandaşlarımız maske ihtiyacı konusunda rahat olsunlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA