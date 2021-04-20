Seydişehir'de bir hayırsever, veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu kapattı.
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Seydişehir'de bir hayırsever, veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu kapattı.

Seydişehir'de bir hayırsever, veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu kapattı.
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Alaylar 2 Mahallesindeki bakkala giden bir hayırsever, veresiye defterlerindeki 5 bin liralık borcu kapattı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Alaylar 2 Mahallesindeki bakkala giden bir hayırsever, veresiye defterlerindeki 5 bin liralık borcu kapattı.

Alaylar 2 Mahallesinde yaklaşık 20 yıldır bakkal işleten ve aynı zamanda mahalle muhtarlığı görevini yürüten Adem Yalçın, bakkala gelen hayırseverin 15'e yakın mahalle sakininin 5 bin lira tutarındaki hesabını ödediğini anlattı.

Yalçın, hayırsever vatandaşın yaklaşık 2 yıldır aynı şekilde gelerek, vatandaşın veresiye olan borçlarını kapattığını belirterek, "Veresiye defterinde borcu bulunan mahalle sakinlerine durumu anlattığımda ilk başta inanmadılar, şaka zannettiler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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