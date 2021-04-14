Seydişehir'de besi damında çıkan yangın söndürüldü
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Seydişehir'de besi damında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de besi damında çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir besi damında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir besi damında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seydişehir'e bağlı Karabulak Mahallesinde bir besi damından dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince ve Seydişehir Belediyesine ait iş makinaları ile yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yangınla ilgili besi damı sahipleri ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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