Seydişehir'de Belediye tarafından yaptırılan Muhtarlar Derneği'nin ofisi törenle açıldı
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Seydişehir'de Belediye tarafından yaptırılan Muhtarlar Derneği'nin ofisi törenle açıldı

Seydişehir'de Belediye tarafından yaptırılan Muhtarlar Derneği'nin ofisi törenle açıldı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir'e daha iyi hizmet etmek amacıyla kurulan Seydişehir Muhtarlar Derneği'nin ofisi törenle hizmete açıldı.

Seydişehir'e daha iyi hizmet etmek amacıyla kurulan Seydişehir Muhtarlar Derneği'nin ofisi törenle hizmete açıldı.???????

Seydişehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanında yapımı tamamlanan Seydişehir Muhtarlık Ofisinin açılışı, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaarslan, STK temsilcileri, ilçe protokolü ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaarslan, "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışıyla büyük bir aile olarak birlik ve berberlik içerisinde çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Ofisimizin yapılmasında emeği geçen Belediye Başkanımız Mehmet Tutal ve Kaymakamımız Aydın Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da "Demokrasinin en yerel biçimi olan bu oluşum, devlet ile vatandaş arasında köprü olmanın yanında mahallelerindeki her bir vatandaşın dertleriyle dertlenen, sorunlarıyla ilgilenen bir kurumdur. Böylesi bir önemli bir vazifeyi şevkle yerine getiren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği pekiştirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için, belediyemiz ile muhtarlarımızın yakın mesai yürütmesi amacıyla belediyemize yakın bir noktada muhtarlık ofisimizi ilçemize kazandırdık ve muhtarlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

Kaymakamı Aydın Erdoğan ise muhtarlık kurumunun 200 yıldır Türkiye'de hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "Bugün bu kurumu sorunsuz bir şekilde sürdüren, mahallelerde vatandaşlarımızın sorunlarını bizlere ileterek bu sorunların çözümü noktasında iş takibi yapan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, açılışı yapılan ofisin ilçemize, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından yapılan dualarla muhtarlık ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Kaymakam Erdoğan, Başkan Tutal muhtarlık ofisinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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Seydişehir'de Belediye tarafından yaptırılan Muhtarlar Derneği'nin ofisi törenle açıldı - Haberler
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