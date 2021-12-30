Seydişehir'de belediye personeline sağlık taraması yapıldı

Seydişehir Belediyesi'ne ait Sebeltaş A.Ş. bünyesinde görev yapan çalışanlar sağlık taramasından geçirildi.

Her yıl periyodik olarak yapılan taramalarla personelin sağlık takibi yapılarak, çalışma hayatının getirdiği sağlık sorunlarının en aza indirmek hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Belediyemiz bünyesinde kurulan Sebeltaş A.Ş'de çalışan personelimizin yapmış oldukları işe bağlı olarak gelişebilecek sağlık problemleri ve iş risklerini tespit etmek ve çalışanları bu risklerden korumak bizim önceliğimiz. Rutin laboratuvar testleri yanında, çalıştıkları bölüme özgü risk faktörlerine göre olası meslek hastalıklarından korunmak erken tespit etmek amacıyla periyodik olarak sağlık taramaları tahlil ve muayeneleri yapılıyor. Yapılan sağlık taramaları sonucunda çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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