Seydişehir'de belediye personeline işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
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Seydişehir'de belediye personeline işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

28.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:30
Seydişehir'de belediye personeline işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Seydişehir Belediyesi bünyesinde çalışan personele yönelik "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konulu eğitim verildi.

Seydişehir Belediyesi bünyesinde çalışan personele yönelik "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konulu eğitim verildi.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen eğitime İş Güvenliği Uzmanı Sümeyra Zaladinli katıldı.

Zaladinli tarafından güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda sunumlar yapıldı.

"İş yerinde çalışma ortamında çalışan bir kişinin başına birçok olay gelebilir. Bu nedenle orada bulunan herkes bu kazadan sorumlu olabilir. İş kazalarını önlemek için başta önlem almalıyız ve kendimizi korumaya çalışmalıyız." ifadesini kullanan Zaladinli, işçi sağlığı ve güvenliğinin temel prensibinin çalışanları korumak olduğunu belirtti.

Zaladinli bu konuda işveren ile çalışanların, iş güvenliğinde tehlike ve risklere karşı önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğuna değinerek, "İşçilerimizin işlerini yaparken tüm tedbirleri almaları, son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Çalışanlarımıza iş güvenliği eğitimi veriyoruz ama önemli olan onların bu bilince sahip olarak çalışmalarında gerekli olan tüm tedbirleri almaları ve kendilerinin güvenliği için gerekli olan ekipmanları eksiksiz kullanmalarıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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