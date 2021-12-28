Seydişehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler
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Seydişehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Seydişehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, AFAD Konya İl Müdürlüğü ekiplerince belediye çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, AFAD Konya İl Müdürlüğü ekiplerince belediye çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

Seydişehir Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen programda AFAD yetkilileri, belediye personeline birey ve aileler için temel afet bilinci, insani yardım ve yerel afet gönüllüleri gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

AFAD eğitmeni Ahmet Yiğit, belediye personeline yaptığı sunumda, afet anında panikle değil, bilinçli bir şekilde hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

Olası bir afete her zaman hazır olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, "Önceden düşünmediğimiz hiçbir şeyi afet anında yapamayız. Bu yüzden afet öncesi hazırlıklarımızı çok iyi yapmalı, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmalıyız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da toplumdaki afet bilincinin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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