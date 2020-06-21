Seydişehir'de Bankalar Caddesi eski günlerine dönecek Seydişehir Belediyesi Bankalar Caddesi üzerindeki eski Vakıflar Bankası binası, Esnaf Sanatlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binası olarak hizmet verecek.

Seydişehir Belediyesi Bankalar Caddesi üzerindeki eski Vakıflar Bankası binası, Esnaf Sanatlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binası olarak hizmet verecek.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bankanın caddeden taşındıktan sonra eski yoğunluğunu kaybettiğini belirterek, Esnaf Sanatlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binasının bankanın boşalttığı binaya taşınmasıyla caddenin yeniden eski günlerine kavuşacağını kaydetti.

Başkan Mehmet Tutal, "Bankalar Caddesi'nde bulunan esnaflarımız bankanın bölgeden ayrılması ile hareketliliğin azalmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirmişlerdi. Eski canlılığının kazandırılması noktasında bizde kendilerine bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzun sözünü vermiştik. Vakıflar Bankası Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde binayı satın alarak Belediyemiz bünyesine kazandırdık." dedi.

Seyidharun Veli Cami ve Çevresi Düzenlemesi projesinin de halen sürdüğünü bu kapsamda camii çevresinde kamulaştırma çalışmaları yapıldığını anımsatan başkan Tutal, "Kooperatif Başkanımız Durmuş Onar ile yaptığımız görüşmeler neticesinde almış olduğumuz Vakıflar Bankası binası ile Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif binasını takas yaparak kamulaştırma çalışmalarımıza katkı sağlamış olduk. Bunda sonra Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bankalar Caddesi'nde üyelerine hizmet vererek caddenin hareketliliği ve canlılığına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA