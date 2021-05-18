Seydişehir'de bahçelerde bitki hastalık ve zararlarına karşı kontroller yapıyor
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Seydişehir'de bahçelerde bitki hastalık ve zararlarına karşı kontroller yapıyor

Seydişehir'de bahçelerde bitki hastalık ve zararlarına karşı kontroller yapıyor
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, elma yetiştiricilerine verim kaybına neden olan elma iç kurduna karşı kontrollerini sürdürüyor.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, elma yetiştiricilerine verim kaybına neden olan elma iç kurduna karşı kontrollerini sürdürüyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı İncesu, Akçalar ve merkez mahallelerdeki bahçelerde elma iç kurduna karşı kontrollerde bulundu.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, elma iç kurdunun yüzde 80'lere varan ürün verim kaybına sebebiyet verdiğine dikkat çekti.

Elma iç kurtlarının meyveleri delerek içinde galeri açtığını ifade eden Ünüvar, şunları kaydetti:

"Etli kısmını ve çekirdek evini yer ve pislikler bırakır. Sonuç olarak da meyvelerin dökülmesine sebep olur. Düşmeyip ağaç üzerinde kalan kurtlu meyvelerin ise kalite ve niteliği bozulur. Müdürlüğümüze bağlı ekipler bitki hastalık ve zararlı kontrolleri kapsamında İncesu, Akçalar ve merkez mahallelerimizde bulunan elma bahçelerinde elma iç kurdu kontrollerini gerçekleştirdi. Kırsal ve merkez mahallelerimizde ekiplerimiz kontrollerine devam edecek."

Seydişehir'de bahçelerde bitki hastalık ve zararlarına karşı kontroller yapıyor
Seydişehir'de bahçelerde bitki hastalık ve zararlarına karşı kontroller yapıyor
Seydişehir'de bahçelerde bitki hastalık ve zararlarına karşı kontroller yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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