Seydişehir'de Arasta Çarşısı'nın 3 etap cephe giydirme çalışmaları başlıyor
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Seydişehir'de Arasta Çarşısı'nın 3 etap cephe giydirme çalışmaları başlıyor

17.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:16
Seydişehir'de Arasta Çarşısı'nın 3 etap cephe giydirme çalışmaları başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından birinci ve ikinci etap cephe giydirme çalışmaları tamamlanan Arasta Çarşısı'nın 3. etap ihalesi 19 Mart Cuma günü yapılacak.

Seydişehir Belediyesi tarafından birinci ve ikinci etap cephe giydirme çalışmaları tamamlanan Arasta Çarşısı'nın 3. etap ihalesi 19 Mart Cuma günü yapılacak.

Başkan Mehmet Tutal, Arasta Çarşısı'nda bulunan dükkan ve işyeri sahipleri ile Belediye düğün salonunda bir araya geldi.

Arasta Çarşısı üçüncü etap cephe giydirme çalışmalarının Hacıseyitali Mahallesi Dr. Mustafa Öten Caddesi'nden başlayacağını ifade eden Tutal, çalışmaların Ayakkabıcılar Çarşısı ile Tenekeciler Çarşısında bulunan dükkanları kapsayacağını belirtti.

Tutal, Seydişehir'in tarihi dokusunu korumak için manevi iklimine uygun projeler üretmeye devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seyyid Harun Veli Camisi bölgemiz Seydişehir'imizin ruhunu yansıtan en önemli bölgelerimizden birisidir. Bu ruhu korumak ve geliştirmek için başlattığımız Seyyid Harun Veli Cami ve Çevresi Düzenleme projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu ruhu tamamlayan bir diğer yapımız da Arasta Çarşısıdır. Daha önce 3 milyonun üzerinde bir yatırımla 1. ve 2. etaplarını tamamladığımız projemizin artık 3. etap uygulamalarına geçiyoruz. Arasta Çarşımızı daha modern, daha kullanışlı hale getirip şehrimizin manevi ve mimari dokusunu korumuş olacağız. Çalışmamızla birlikte tarihi Arasta Çarşımız yeniden canlanacak ve gün yüzüne çıkmış olacak."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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