Seydişehir'de ahırı yanan vatandaşa Başkan Tutal'dan destek
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Seydişehir'de ahırı yanan vatandaşa Başkan Tutal'dan destek

Seydişehir'de ahırı yanan vatandaşa Başkan Tutal'dan destek
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ahırı ve samanlığı yanan Dursun Koç'u ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ahırı ve samanlığı yanan Dursun Koç'u ziyaret etti.

Tutal, önceki günlerde Irmaklı Mahallesi'ndeki yangında samanlık ve ahırı yanan Koç'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Yangının mevsimsel şartlara bağlı olarak artış görüldüğünü ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraşan hemşehrimize elimizden gelen desteği sağlayacağız. Yangının bıraktığı zararın hem hayvanlarımızın bakımına hem de hemşehrimizin günlük yaşamına etki etmemesi için el birliğiyle destekte bulunacağız. Son zamanlarda ülkemizin birçok yerinde yaşanan yangın olayları hepimizin yüreklerini yaktı. Böylesi bir acının tekrardan yaşanmaması için hep birlikte duyarlı, hassas ve bilinçli olmalıyız. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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