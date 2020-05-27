Seydişehir'de ağılda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan ağılında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan ağılında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesinde Sevim Kılınç'a ait küçük baş hayvan ağılında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ağılda bulunan hayvanlar dışarıda olduğu için zarar görmedi.

Yangında, ağıl kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA