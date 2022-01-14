Seydişehir'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
ANTALYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Şaban Önal idaresindeki 34 BND 119 plakalı otomobil, Seydişehir - Antalya kara yolu Marangozlar kavşağında, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Önal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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