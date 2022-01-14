Seydişehir'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Seydişehir'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

ANTALYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Şaban Önal idaresindeki 34 BND 119 plakalı otomobil, Seydişehir - Antalya kara yolu Marangozlar kavşağında, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Önal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İŞÇİSİNİ OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA TAŞIYAN PATRON GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

İŞÇİSİNİ OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA TAŞIYAN PATRON GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

 Viral olan anlar! Vatandaşlar ormanda karşılaştıkları ayıdan korkacaklarına övgüler dizdi

Viral olan anlar! Vatandaşlar ormanda karşılaştıkları ayıdan korkacaklarına övgüler dizdi

 Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title