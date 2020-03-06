Seydişehir'de AB Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi
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Seydişehir'de AB Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Avrupa Birliği Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.

06.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:08
Seydişehir'de AB Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi

'nın ilçesinde, Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği öğrenci değişim programı ERASMUS kapsamında Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "CNC Katı Modelleme PLC Ünite Kontrol Avrupa Staj Faaliyetleri" adlı proje çerçevesinde Elektrik Bölümü ve Makine Bölümü öğrencileri, İspanya'ya ve Portekiz'deki staj faaliyetlerinin ardından staj yaptıkları kurumlardan sertifikaları aldı.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sertifika dağıtım törenine Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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