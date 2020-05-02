Seydişehir'de 9 bin 270 hijyen kitinin dağıtımı tamamlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan hijyen kitlerinin dağıtımı tamamlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan hijyen kitlerinin dağıtımı tamamlandı.

Seydişehir Kredi ve Yurtlar Müdürü Ferhat Tükel, yaptığı açıklamada, küresel salgın haline gelen Kovid-19'a yönelik çalışmalar kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara hijyen kiti dağıtımı için Seydişehir Kaymakamlığı tarafından kendilerine verilen görevi tamamladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye olarak ilçeye gönderilen ve içerisinde kolonya, koruyucu maske ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı bir de mektup bulunan hijyen kitlerinin dağıtımının sona erdiğini kaydeden Tükel, hijyen kitlerinin 55 mahallede, 65 yaş ve üstü toplam 9 bin 270 vatandaşa, Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü çalışanları ve muhtarlar tarafından ulaştırıldığını aktardı.

Kaynak: AA