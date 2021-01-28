Seydişehir'de 5 hafız belgelerini aldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafızlığını tamamlayarak sınavda başarı gösterenlere hafızlık belgeleri verildi.

Seydişehit Müftüsü Adem Bebek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılı 3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan 5 kişiye belgelerini verdi.

Bebek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akranları zamanlarını oyun, eğlence ve başka etkinliklerle geçirirken bu öğrencilerimiz oyun, eğlence, uyku ve sosyal medya faaliyetlerinden belli oranda fedakarlık göstererek, ailelerinden ayrı olarak kurs ortamında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız oldu. Bu süreçte ortaokul ve lise eğitimlerini de aksatmadılar. Kendileri her türlü takdiri hak ediyor. Kendilerine ve ailelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun