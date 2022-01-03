Seydişehir'de 2021 yılında 494 çiftin nikahı kıyıldı

Seydişehir ilçesinde 2021 yılında 43'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 494 çiftin nikahı kıyıldı.

Seydişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğundan alınan bilgiye göre, 2021 yılında 494 çift nikah akitlerini ilçede gerçekleştirildi.

Bu arada, aralarında Suriye uyruklu 22, Alman uyruklu 2, Fas uyruklu 9, Azerbaycan uyruklu 1, Bulgar uyruklu 1, Kırgızistan uyruklu 2, Ürdün uyruklu 1, Polonya uyruklu 1, Ukrayna uyruklu 1, Özbekistan uyruklu 2 olmak üzere toplam 43 yabancı uyruklu kişinin 2021 yılında nikah işlemleri yine ilçede gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir Belediyesi olarak geride kalan yılda 494 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Zaman zaman belediye başkanı olarak bizim kıydığımız nikahlar da oldu. 2022 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Seydişehir'de nikahını kıydığımız bütün çiftlere bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum." dedi.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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