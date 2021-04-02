Seydişehir'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

Seydişehir AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla mavi balon dağıttı.

Seydişehir AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla mavi balon dağıttı.

Hükümet Meydanı'ndan başlayıp Atatürk Caddesinde devam eden etkinlikte çocuklara mavi balon dağıtıldı.

Seydişehir AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Aydın, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, otizmli çocukların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Çocukların eğitilmesi, topluma kazandırılmasının bir görev olduğunu belirten Aydın, "Seydişehir'de gerek otizmli gerekse down sendromlu, gerekse de özel eğitime muhtaç bütün çocuklarımızın aileleri ile iletişim halindeyiz. Otizm bir eksiklik değil bir farklılıktır. Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farklılıklarını öğrenmeli, onları sevgiyle, bu farklı bilinçle kucaklamak için faaliyet ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm çocuklarımızın sosyal yaşamda sağlıklı bir şekilde ve uyum içinde yaşayabilmeleri için yetişkinlere önemli görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun