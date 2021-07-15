Seydişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Seydişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Seydişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Program, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gazilerin katılımlarıyla Akyol Mezarlığında bulunan şehitlik ziyaretiyle başladı.

Şehitlik ziyaretinde Seydişehir Müftülüğü görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

Şehitlikteki programın ardından Seyitharun Veli Camiinde şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okundu.

İlçe Protokol üyeleri daha sonra ilçede bulunan 15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi başta olmak üzere tüm şehit ailelerinin evlerine ziyarette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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