Seydişehir Belediyesinden sokak köpeklerine kısırlaştırma
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Seydişehir Belediyesinden sokak köpeklerine kısırlaştırma

24.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:09
Seydişehir Belediyesinden sokak köpeklerine kısırlaştırma

Seydişehir Belediyesinin, özel bir firmayla protokol yapması ile ilçede bulunan sokak köpeklerinin aşıları yaptırılarak, kısırlaştırılıyor.

Seydişehir Belediyesinin, özel bir firmayla protokol yapması ile ilçede bulunan sokak köpeklerinin aşıları yaptırılarak, kısırlaştırılıyor.

Kısırlaştırma işleminin yapıldığı bölgeye giden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tutal, firmaya ait tam donanımlı, hijyenik mobil kısırlaştırma aracında, kısırlaştırma, aşılama çalışmaları yapıldığını belirtti.

Seydişehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin değişik noktalarında yakalanan başıboş köpeklerin, kurulan mobil aracın yanında bulunan bölgelere konulduğunu ifade eden Tutal, "Gerekli kontrolleri ve tetkikleri yapılan köpekler, ekipler tarafından mobil ameliyathanede gerekli aşı, küpeleme, kayıt ve kısırlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra alındıkları noktalara geri bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

Şehir merkezinde başıboş köpeklerle ilgili büyük bir sıkıntı olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bu konuda vatandaşlar tarafından gelen şikayetleri dikkate alarak dışarıdan getirtilen uzman ekipler tarafından çalışmanın yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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