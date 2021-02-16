Seydişehir Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı
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Seydişehir Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

16.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:57
Seydişehir Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Seydişehir Belediyesi'nde KHK ile kadroya geçen işçileri ilgilendiren toplu sözleşme, Hizmet-İş Sendikası ile imzalandı.

Seydişehir Belediyesi'nde KHK ile kadroya geçen işçileri ilgilendiren toplu sözleşme, Hizmet-İş Sendikası ile imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır ile sendika temsilcileri katıldı.

Sözleşmenin çalışma arkadaşlarına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla çalışma arkadaşlarımızla daha birçok çalışmaya imza atacağız. Halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla ortak paydamız Seydişehir için çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın da hakkını her zaman savunuyor, peygamber efendimizin buyurduğu gibi işçilerimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Bu anlayışla görüşmelerimizde diyalog içinde, ortak çalışmalar neticesinde çalışanlarımıza maaşları ve sosyal hakları noktasında verebileceğimiz en iyi miktarı vermenin gayreti içesinde olduk. İmzalanan sözleşmemizden 240 arkadaşımız yararlanıyor. İmzaladığımız sözleşmeyle birlikte çalışma arkadaşlarımızın günlük yevmiye ücretlerinde yüzde 30 oranında bir zam yaptık. Buna bağlı olarak Seydişehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi (SEYPAŞ) bünyesinde çalışan arkadaşlarımız en düşük 3 bin 306 lira, en yüksek 6 bin 147 lira alacak. 2022 yılında ise yüzde 7+7'lik ve maaş farkı olarak artış yapılacak."

Hizmet İş Konya Şube Başkanı Vacit Sır da yaptığı konuşmada, "Seydişehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz 2 yıllık bu toplu sözleşmemizin öncelikle çalışanlarımıza, Seydişehir'e ve Konya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Seydişehir Belediyesinde çalışan Hizmet İş Sendikası'na bağlı işçileri ilgilendiren toplu sözleşme imzalandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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