Seydişehir Belediyesi, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Seydişehir Belediyesi zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye ekipleriyle birlikte, karla örtülü olan Kuğulu Mesire alanı, Demirciler Sanayi bölgesinde bulunan alan ile ilçe merkezinde bulunan belirli noktalara yem bıraktı.

Başkan Tutal, zorlu kış şartlarında doğadaki tüm canlıların beslenme noktasında birtakım zorluklarla karşılaşabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zorlukların önüne geçebilmek, onların yiyeceğe ulaşma noktasındaki sıkıntılarını en aza indirebilmek için özellikle bu mevsimde yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de doğadaki tüm canlılarımız için beslenme noktalarına yiyecek temini sağlayan ekiplerimizle bir araya gelerek bu bölgelerimize yem ve su bıraktık. Ayrıca şehir merkezindeki sokak hayvanlarımız için vatandaşlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bu hassasiyetlerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle zorlu kış şartlarında doğadaki tüm canlılarımızın beslenme sorununu önlemek için ekiplerimizle birlikte daha gayretli çalışmaya devam edeceğiz. Şükürler olsun ki şu an sıkıntılı bir durum yok."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun