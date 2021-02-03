Seydişehir Belediyesi'nden esnaf ve çiftçiye destek

Seydişehir Belediyesi'nin şubat ayı Meclis toplantısında, esnaf ve çiftçiye destek kararı çıktı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal başkanlığında Seydişehir Belediyesi düğün salonunda düzenlenen şubat ayı olağan Meclis toplantısı, Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis üyelerinin ve Belediye birim müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda AK Parti grubunun, gündem dışı olarak sunduğu; Seydişehir Belediyesine ait gayrimenkullerde kiracı olarak bulunan esnaf ve çiftçilerin kiraladığı işyeri ve tarım arazilerine 12 ay kira zammı yapılmaması konusu gündeme alındı.

Seydişehir Belediyesine ait gayrimenkul kira bedellerine 1 yıl boyunca zam yapılmaması konusu gündeme alındı.

Oy birliğiyle kabul edilen öneri ile "Seydişehir Belediyesine ait gayrimenkullere 1 yıl boyunca zam yapılmaması" kararlaştırıldı.

Kararın esnaf ve çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Salgın nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci el ele vererek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geride bırakacağız. Bugün de esnaf ve çiftçilerimize destek olmak için AK Parti grubunun meclisimize sunduğu tekliften dolayı büyük memnuniyet duyduk. Aynı hassasiyetle bu önerinin gündem maddesi olarak kabul edilmesi ve akabinde oy birliğiyle kararın alınmasından dolayı ayrıca mutlu olduk. Her bir meclis üyemize, bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte esnaf ve çiftçilerimizin durumlarını göz önünde bulundurarak hep birlikte almış olduğumuz kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun