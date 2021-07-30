Seydişehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Seydişehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Seydişehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi tarafından, Antalya'daki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla 3 personel, 1 arazöz ve su tankeri gönderildi.

Seydişehir Belediyesi tarafından, Antalya'daki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla 3 personel, 1 arazöz ve su tankeri gönderildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, gönderilen personel ve ekipmanların bölgeye ulaştığını ve çalışmalara başladığını bildirdi.

Yangının söndürülmesi için ellerindeki imkanlarla seferber olduklarını ifade eden Tutal, "Seydişehir olarak, coğrafi yakınlığımız olan Akseki ve Manavgat bölgesinde başlayan yangınların kontrol altına alınması, kontrol altına alınan bölgelerde soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için 3 personelimizle 1 arazöz ve su tankeri gönderdik. Tüm imkanlarımızla destek olmaya, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği tarafından da 2 personel ile 1 itfaiye aracı yangın bölgesine gönderildi.???????

Seydişehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Seydişehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Seydişehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Seydişehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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