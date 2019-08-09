Seydişehir Belediyesi Kurban Bayramına hazır

09.08.2019 15:39

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Kurban Bayramı münasebetiyle, canlı hayvan pazarında çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaların ve hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kurban satışı yapmak üzere gelecek olan satıcıların yerlerini hazırladık. Canlı hayvan pazarımız satıcı ve alıcılarımızın hizmetinde. Özellikle Kurban Bayramı arifesinde son 10 gün daha canlı hale gelerek yoğunluk oluşan bu bölgemizde yeni düzenlemeler yaparak, gelecek olan kurbanlıklarımızın yerlerini hazırladık. Canlı hayvan pazarımız hem satıcısı hem de müşterisi yoğun bir pazar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yaptığımız bu çalışmalar vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetin en iyisini almalarını sağlamak ve mübarek Kurban Bayramlarını sorunsuz bir şekilde geçirmeleri içindir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızın Kurban Bayramında sağlıklı ve temiz ortamda kurban kesebilmeleri için imkanlarımızı seferber ettik. Canlı hayvan pazarımız ve kurban kesim merkezimizi halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenledik. Kurban pazarımızda Seydişehir Belediyesi tarafından hayvanların sağlığı için veteriner hizmetimiz devam edecek. Kurban pazar alanının hijyeni ve temizliği için ekiplerimiz 24 saat çalışma yürütecek. Kurban kesimi ve çevre temizliği ile ilgili tüm tedbirlerimizi de alıyoruz. Sıkıntılı bir durumun yaşanmaması ve vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Seydişehir Belediyesi hizmetlerinin tatil süresinde de 7 gün 24 saat devam edeceğini kaydeden Başkan Tutal, "Alo 153 ve whatsapp hattından vatandaşlar yetkili birimlere ulaşabilecek. Seydişehir Belediyesi ekiplerimiz 5 günlük tatil süresince teyakkuzda olacak. Zabıta, temizlik işleri gibi birimler işlerine devam etmekte. Amacımız vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirirken, bayramı da en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA