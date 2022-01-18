Seydişehir Belediyesi hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti veriyor

Seydişehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik "Evde Ücretsiz Berber" hizmeti veriyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Seydişehir'de belirli aralıklarla evlerinde ziyaret edilen yaşlı, engelli ve hastalara saç, sakal tıraşı yapılıyor.

Başkan Tutal, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı gereği hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile başlatılan çalışmanın gelen talepler doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Engelli, yaşlı ve hastaların kişisel ihtiyaçlarını genellikle akrabalarının yardımıyla yaptığını aktaran Tutal, şöyle konuştu:

"Biz de özellikle evlerinden dışarıya çıkamayan ve yatalak hastalarımız için berber hizmeti konusunda kendilerine yardımcı olmak istedik. Mahalle muhtarları ile birlikte 65 yaş üstü yaşlıların yanı sıra engelli ve hastalarımızı tek tek tespit ettik. Gözlemlerimiz ve yaptığımız ziyaretler sonucu durumları sıkıntılı olan yaşlılarımızın böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu gördük. Yaşlı ve engelliler ile felçli ve evden çıkamayacak derecede hasta olanlara yönelik berber hizmeti veriyoruz. Ekiplerimiz evlerine giderek yaşlılarımızın evlerinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Onların hayır dualarını alıyoruz. Biz her zaman her koşullarda yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç hemşerilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz."