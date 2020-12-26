Seydişehir Belediyesi ekipleri bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkıyor
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Seydişehir Belediyesi ekipleri bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkıyor

26.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:52
Seydişehir Belediyesi ekipleri bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkıyor

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaralı ve bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaralı ve bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor.

Hacıseyitali Mahallesi'nde esnaflık yapan Fatih Üzümcü dükkanının önünde bir aracın kediye çarparak yaralandığını gördü.

Araba çarpması sonucu yaralanan kedinin ayağının kırık olduğunu gören Üzümcü, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı telefonla arayarak durumu kendisine iletti.

Başkan Tutal, Zabıta Müdürlüğü ekiplerini arayarak, kedinin bulunduğu yerden alınmasını ve gerekli tedavisinin yapılmasını istedi.

Ekipler, yaralı kediyi Üzümcü'den teslim alarak, veterinere götürdü. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kedi Konya'ya gönderildi. Konya Selçuklu'da ayak röntgeni çekilen yaralı kedi, gerekli tedavisinin yapılabilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi Sefaköy Hayvan Bakımevine teslim edildi. Tedavisi yapılan kedi daha sonra doğal yaşama bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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