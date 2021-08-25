Seydişehir Belediye Başkanı, yapılması planlanan projeleri istişare etti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığını ziyaret ederek Seydişehir yatırımları hususunda istişarelerde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da düzenlemiş olduğu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" programına katılan Başkan Tutal, akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığını ziyaret ederek Seydişehir'de devam eden ve yapılması planlanan projeleri istişare etti.

İlk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığını ziyaret eden Başkan Tutal, Seydişehir T Tipi Cezaevi ile Saadetler mahallesi arasında kalan ve TOKİ'ye kazandırılan 250 bin m²lik alanda yapılacak olan TOKİ konutlarının yapımı hususunda istişarelerde bulundu. Görüşmelerin verimli geçtiğini ifade eden Başkan Tutal, "İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan TOKİ konutlarının yapılması için istişarelerimizi ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Daha önce T Tipi Cezaevimiz ile Saadetler mahallemiz arasında kalan 250 bin m²lik alanı TOKİ idaresine kazandırmıştık. Bu alana ilk etapta 250-300 konutun yapılması için çalışmalar devam ediyor ve artık ihale hazırlığı yapılmaya başlandı. İnşallah kısa sürede ilçemize kazandırılacak olan TOKİ konutlarının ihalesini yapıp akabinde hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret eden Başkan Tutal, ilçede yapımı devam eden millet bahçesi projesi başta olmak üzere yapılması planlanan projeleri de istişare etti.

Başkan Tutal'a ziyaretlerinde Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer de eşlik etti.

Kaynak: Bültenler